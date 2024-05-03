На востоке Краснодара строительство трамвайной ветки отложили на будущее.

Евгений Наумов добавил, что сейчас начинается строительство трамвайной ветки на Западный обход. При наличии средств, в будущем планируется выполнение проекта и строительство трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей. Одну только разработку проектной документации под этот объект оценивают в 250 миллионов рублей.