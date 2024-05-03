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На востоке Краснодара строительство трамвайной ветки отложили на будущее

По словам главы, в настоящее время разрабатывается проект планировки для будущего коридора под трамвайную линию.

На востоке Краснодара строительство трамвайной ветки отложили на будущее.

Об этом в прямом эфире «Радио Краснодар» рассказал глава города Евгений Наумов.

Он отметил, что в настоящее время разрабатывается проект планировки для будущего коридора под трамвайную линию.

Евгений Наумов добавил, что сейчас начинается строительство трамвайной ветки на Западный обход. При наличии средств, в будущем планируется выполнение проекта и строительство трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей. Одну только разработку проектной документации под этот объект оценивают в 250 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что подземный переход возле ККБ № 2 в Краснодаре построят к концу сентября.