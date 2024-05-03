Цены на золото снизились впервые за два месяца

Ожидается, что отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе также может показать более медленные темпы роста, что, в свою очередь, может повлиять на возможное снижение ставки. Как правило, снижение ставки считается благоприятным для таких активов, как золото. Золото в текущем году выросло на 12% и продолжает торговаться близко к рекордным максимумам. Металл получил поддержку благодаря активным покупкам центральных банков и высокому спросу в Китае. Многие инвесторы рассматривают золото как актив-убежище на фоне геополитических напряженностей, вызванных войной в Украине и на Ближнем Востоке.