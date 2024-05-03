В Астане снизят тарифы на электроэнергию для бизнеса

«Астанаэнергосбыт» подал уведомление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Астане о снижении тарифа на электроэнергию для юридических лиц на 18%, с 38,35 тенге до 31,45 тенге за 1 кВт·ч, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет.