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Между Тюменью и Екатеринбургом будет ходить новый автобусный рейс

Количество рейсов на автобусном маршруте Екатеринбург — Тюмень вырастет до трех в сутки.

Источник: соцсети

Количество рейсов между автовокзалами Екатеринбурга и Тюмени увеличится. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области.

— С 8 мая начинает движение межобластной маршрут № 5232 Тюмень АВ — Екатеринбург АВ с отправлением из тюменского автовокзала в 05:35, — говорится в сообщении управления.

Автобусы будут отправляться в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Для взрослого пассажира стоимость билета равна 1 657 рублям. Ребенок до 12 лет может получить место за 829 рублей. Провоз багажа обойдется в 331 рубль.

— Ранее отправиться в столицу Урала из Тюмени можно было ежедневно в 17:11 и 22:30. Теперь рейсы Тюмень — Екатеринбург будут выполняться ежедневно 3 раза в сутки, — добавили в управлении.