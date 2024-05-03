В Беларуси снова повысили цены на драгметаллы

Так золото теперь стоит при госзакупке 236,12 рубля за грамм металла в чистоте. Это на 5% дороже, чем месяц назад. Примерно на столько же подорожала платина — до 95,84 рубля. А цена серебра взлетела сразу на 8,8% — до 2,72 рубля за грамм.
Самыми дорогими из закупаемых в Госфонд драгметаллов остаются иридий и родий. Они теперь стоят 510,55 и 500,10 рубля соответственно.
Рост стоимости драгметаллов в Беларуси наблюдается уже несколько месяцев. Так, в апреле Минфин повысил цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у населения. А цена золота у Нацбанка за апрель выросла на 5,8%.