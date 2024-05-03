В Перми уволили не давшему отпуск сотруднице управляющего филиала «Вкусно — и точка»

По сообщению телеграм-канала Ural Mash, 19-летняя сотрудница решила отпроситься у заведующего. Ей удалось у него получить отгул на день, хотя по закону полагается отпуск на три дня. Директор ресторана мотивировал свое решение тем, что дедушка — это не близкий родственник. Он был готов дать выходной, если бы девушка показала свидетельство о смерти родного человека.