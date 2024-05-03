В этом году на ипотечное кредитование направят 17 триллионов сумов

В конце апреля президент подписал указ о программе по улучшению жилищных условий населения и дополнительных механизмах ипотечного кредитования. Программа предусматривает следующее:
- строительство по республике многоэтажных домов на сто тысяч квартир;
- компенсацию и гарантии строительным организациям по кредитам, выделенным на рыночных принципах;
- внедрение «зеленых» жилищных стандартов;
- направление на финансирование ипотечного кредитования не менее 17 триллионов сумов;
- выделение ипотечных кредитов в размере до 120 миллионов сумов на строительство, реконструкцию и ремонт индивидуального жилья лицам, включенным в программу борьбы с бедностью и нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Согласно указу, с 1 июня этого года по рекомендации махаллинской «семерки» нуждающиеся в жилье граждане будут включаться в программу борьбы с бедностью. Также документом вводится практика выдачи им ипотечных кредитов.
Они выделяются на строительство, реконструкцию и ремонт индивидуальных жилых домов на сумму до 120 миллионов сумов сроком до 20 лет. Ставка будет на четыре процентных пункта выше основной ставки Центрального банка.
Для покрытия части первоначального взноса по ипотечному кредиту — в размере 15% от выделенного кредита и для покрытия части процентных платежей — выплачивается субсидия на часть, превышающую 12% в течение первых 5 лет периода кредита..
Также указом установлен порядок субсидирования:
теперь заявки на получение субсидии будут приниматься с 15 мая по 1 ноября 2024 года (раньше они принимались до декабря);
субсидии на покрытие части процентных платежей по кредитам, выделенным в рамках программы 2024 года, — будут выплачиваться на часть, превышающую 12%, а по кредитам в рамках программы 2025 года и последующих лет — на часть, превышающую основную ставку ЦБ;
субсидии на покрытие части первоначального взноса по ипотечным кредитам, направляемым на приобретение квартир на первичном рынке жилья, начиная с программы 2024 года будут выплачиваться в фиксированном размере 30 миллионов сумов..
Кроме того, согласно указу, создается Фонд поддержки ипотеки и вводится нулевая ставка таможенной пошлины к ввозу новой строительной и специальной техники до 1 января 2025 года..
Для пополнения оборотных средств строительных организаций, занимающихся строительством многоэтажных домов в массивах «Новый Узбекистан», из бюджета будет выделено 500 миллиардов сумов.
И, наконец, до 1 октября этого года предусмотрено утверждение «зеленых» жилищных стандартов. А до 1 апреля следующего года будет установлена практика предоставления «зеленых» ипотечных кредитов физическим лицам на приобретение домов, построенных по требованиям «зеленым» стандартам.