В этом году на ипотечное кредитование направят 17 триллионов сумов

субсидии на покрытие части процентных платежей по кредитам, выделенным в рамках программы 2024 года, — будут выплачиваться на часть, превышающую 12%, а по кредитам в рамках программы 2025 года и последующих лет — на часть, превышающую основную ставку ЦБ;