Стало известно, кому передали принадлежавший Боранбаеву гостиничный комплекс в Астане

По информации столичного акимата, в ходе торгов поступила всего лишь одна заявка — от компании Invesco PowerShares Capital Management.
По информации Бюро Нацстатистики, ТОО «Invesco PowerShares Capital Management» зарегистрировано в Астане в 2021 году и занимается междисциплинарными исследованиями и разработкой в области экономического, бюджетного и стратегического планирования.
Напомним, в октябре 2023 года бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно передал в доход государства гостиничный комплекс «Comfort Hotel Astana» стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Сообщалось, что гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.
В марте сообщалось, что торги по реализации гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana, принадлежавшего Кайрату Боранбаеву, не состоялись. Отмечалось, что на момент начала торгов отсутствовали принятые заявки участников веб-порталом реестра.
На днях стало известно, что торги по реализации отеля состоялись — они были проведены в формате тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа. Торги инициированы управлением по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны.