Инфляция в Казахстане: какие услуги больше всего подорожали в апреле

Что касается инфляции в годовом выражении, то ее темпы снизились уже в четырнадцатый раз подряд — до 8,7% после 9,1% в марте. При этом, текущее замедление стало самым заметным в 2024 году, подчеркнули аналитики бюро. Продовольствие на годовом уровне подорожало на 6,3%, а непродовольственная продукция — на 7,6%.