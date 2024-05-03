Определен подрядчик по реконструкции здания ВКИУ в отель

После реконструкции в четырехзвездочной гостинице разместится 198 комфортабельных номеров со 2-го по 5-й этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.