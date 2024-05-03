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Определен подрядчик по реконструкции здания ВКИУ в отель

ООО «Окулова 4» подвело итоги конкурса на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу. Это следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок. По данным «Ъ-Прикамье», победителем признано ООО «Стройуниверсал-Парма», ставшее единственным участником торгов.

Источник: Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по реконструкции здания по ул. Окулова, 4. Завершить работы по реконструкции требуется в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Цена контракта составила 2,093 млрд руб.

После реконструкции в четырехзвездочной гостинице разместится 198 комфортабельных номеров со 2-го по 5-й этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.

ООО «Стройуниверсал-Парма» работает на строительном рынке края больше 18 лет. В списке завершенных проектов — спортивный комплекс «Энергия», реконструкция объекта культурного наследия «Лабазы» в Перми, детская поликлиника и хирургический корпус в Кудымкаре.

строительство