Определен подрядчик по реконструкции здания ВКИУ в отель

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по реконструкции здания по ул. Окулова, 4. Завершить работы по реконструкции требуется в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Цена контракта составила 2,093 млрд руб.
После реконструкции в четырехзвездочной гостинице разместится 198 комфортабельных номеров со 2-го по 5-й этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.
ООО «Стройуниверсал-Парма» работает на строительном рынке края больше 18 лет. В списке завершенных проектов — спортивный комплекс «Энергия», реконструкция объекта культурного наследия «Лабазы» в Перми, детская поликлиника и хирургический корпус в Кудымкаре.