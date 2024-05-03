Сделка по продаже завода «Сибсельмаш» в Новосибирске окончательно аннулирована

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске утвердил решение АС НСО об отмене сделки по продаже активов завода «Сибсельмаш» по заниженной цене компании «Меркас».
— Определение от 09.01.2024 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45−4777/2010 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Литвинова А. Ю., общества с ограниченной ответственностью «НТПЗ», общества с ограниченной ответственностью «Меркас», общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» — без удовлетворения, — указанно в судебном акте.
Тем самым, фактически завершилась эпопея с продажей активов промышленного гиганта компании «Меркас». Иск был подан Минпромторгом, сначала в Арбитражный суд Москвы, а потом дело передали для рассмотрения в Новосибирск. Причем согласно судебному акту коммерсантам, даже не вернут выплаченные ими полмиллиарда рублей при приобретении предприятия.
Торги, которые наконец-то были признаны состоявшимися, прошли в ноябре 2020 года, причем за право выкупа «Сибсельмаша» боролись сразу две организации: ООО «Банкротфорум», действовавшее от имени и в интересах ООО «Меркас», и АО «НПО “Курганприбор”, которое специализируется на выпуске оборонной продукции, в том числе боеприпасов. Победило ООО “Банкротфорум”, предложившее максимальную цену покупки имущества завода: 505 000 000 рублей. Результаты аукциона оспорил не победивший в торгах представитель отечественного ВПК — “Курганприбор”. Позже к нему присоединился один из главных кредиторов “Сибсельмаша” — ООО “ПО Гормаш”.
Однако сначала Арбитражный суд Новосибирской области, а затем апелляционная и кассационная инстанции в жалобе по оспариванию результатов торгов «Курганприбору» и «Гормашу» отказали. Хотя передача активов промышленного гиганта оборонному предприятию выглядела логичным шагом, поскольку АО «НПО “Курганприбор” является лидером в своей отрасли. Изделия завода представлены во всех родах войск. Тем не менее, именно ООО “Меркас” сумело выкупить активы некогда стратегически важного для страны производственного объединения.
Коммерсантам досталось множество зданий и сооружений, где ранее располагались мощности «Сибсельмаша». Между тем, ООО «Производственное объединение “Гормаш” не смирилось с поражением и обратилось с иском в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным соглашения № 16−1073 об исполнении условий конкурса от 05.07.2022, заключенное между ООО “Меркас” и Минпромторгом РФ о продаже новосибирского промышленного гиганта.
Столичные прокуроры установили, что реальная стоимость активов предприятия составляла 1,7 миллиарда рублей. Но она была занижена в результате действий неких заинтересованных лиц в 3 раза, а сами торги, якобы были «договорными». Кроме того, как было установлено, ООО «Меркас» изначально не собиралось выполнять своих обязательств по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа, хотя это было одним из ключевых пунктов соглашения с Минпромторгом.
У компании не было лицензии на ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружения и военной техники. В штате фирмы также не имелось профильных специалистов и необходимого оборудования. Вместо выполнения гособоронзаказа, как установили сотрудники прокуратуры, коммерсанты начали распродавать имущество оборонного завода. Теперь, правда, все эти операции, вероятно, будут также признаны судом недействительными.
Иван ЛУДНОВ.