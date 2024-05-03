Сделка по продаже завода «Сибсельмаш» в Новосибирске окончательно аннулирована

Столичные прокуроры установили, что реальная стоимость активов предприятия составляла 1,7 миллиарда рублей. Но она была занижена в результате действий неких заинтересованных лиц в 3 раза, а сами торги, якобы были «договорными». Кроме того, как было установлено, ООО «Меркас» изначально не собиралось выполнять своих обязательств по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа, хотя это было одним из ключевых пунктов соглашения с Минпромторгом.