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Фермеры Кубани получат субсидии на развитие личных подсобных хозяйств

Более миллиона владельцев личных подсобных хозяйств на Кубани смогут оформить статус самозанятых и получить дополнительную помощь из регионального бюджета. Об этом сообщил депутат Госдумы Эдуард Кузнецов в Telegram.

В 2024 году на эти цели выделено 478 млн руб. Средства пойдут на приобретение семян, саженцев, оборудования для животноводства и птицеводства и систем орошения.

«Это очень своевременная мера поддержки для самозанятых фермеров. Она позволит с одной стороны сделать их труд более эффективным, а с другой — обеспечить население Краснодарского края и других регионов страны качественными фермерскими продуктами», — отметил господин Кузнецов.

Для получения субсидии гражданам будет необходимо обратиться в местные органы власти.