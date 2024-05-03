Фермеры Кубани получат субсидии на развитие личных подсобных хозяйств

В 2024 году на эти цели выделено 478 млн руб. Средства пойдут на приобретение семян, саженцев, оборудования для животноводства и птицеводства и систем орошения.
«Это очень своевременная мера поддержки для самозанятых фермеров. Она позволит с одной стороны сделать их труд более эффективным, а с другой — обеспечить население Краснодарского края и других регионов страны качественными фермерскими продуктами», — отметил господин Кузнецов.
Для получения субсидии гражданам будет необходимо обратиться в местные органы власти.