Банк развития Беларуси планирует платить по евробондам в обход Лондона

Пока неизвестно, будут выплаты в иностранной валюте или рублях. Ранее с такой же проблемой столкнулся Минфин, и держателям бумаг предложили рубли, которые можно получить через Беларусбанк. Это устроило не всех инвесторов, некоторые из них подали иски в том числе в российские суды.