Банк развития Беларуси планирует платить по евробондам в обход Лондона

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Банк развития в Беларуси пока не смог погасить валютные облигации на сумму 500 миллионов долларов, сообщается на сайте финансового учреждения.
«Что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении Республики Беларусь», — объяснили причину в Банке развития.
У госфонда тот же агент, что ранее был у Минфина — лондонская ветвь Citibank. Из-за санкций этот западный банк отказывается исполнять обязательства. Выплатить деньги инвесторам через него теперь невозможно.
Банк развития зарезервировал средства для расчета с держателями облигаций, в том числе набежавшие проценты.
«Готов незамедлительно начать доведение выплат держателям в соответствии с эмиссионной документацией после отмены вышеуказанных санкционных ограничений», — говорится на сайте компании.
Сейчас в Банке развития видят одно решение. Деньги собираются выплатить по особой схеме после принятия «соответствующего нормативного правового акта». Документ сейчас согласовывают в госорганах.
Пока неизвестно, будут выплаты в иностранной валюте или рублях. Ранее с такой же проблемой столкнулся Минфин, и держателям бумаг предложили рубли, которые можно получить через Беларусбанк. Это устроило не всех инвесторов, некоторые из них подали иски в том числе в российские суды.
Также поступали жалобы в Центробанк РФ. Глава этой структуры Эльвира Набиуллина сообщала, что на консультациях с Минфином Беларуси вопрос выплат по евробондам обсуждался, но российская сторона не вправе его решать.
Затем Москва и Минск договорились, что контрагенты из России смогут получить деньги через Национальный расчетный депозитарий (РФ). Несмотря на это, некоторые российские инвесторы все еще пытаются судиться и даже требуют арестовать счета в Беларусбанке.
Банк развития — это инвестиционный финансовый институт, который контролируется белорусским государством. Не является классическим банком, а действует как фонд через банки республики.