График отключения горячей воды в Минске в мае

Такие сроки актуальны при условии, что не будет обнаружено дефектов теплопроводов, которые могут потребовать выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.
Хотя отключение воды вызывает определенный дискомфорт, такая процедура проходит ежегодно и многие к ней уже привыкли. Тем более, что погода сейчас установилась теплая, а в таких условиях непродолжительное отсутствие горячей воды не должно серьезно сказаться на качестве жизни горожан.
График отключения горячей воды в мае
С 15 мая в Минске отключат горячую воду по адресам:
- Большое Стиклево, 102к.5;
- Новодворский сельсовет, 40, 40к.1, 40к.2;
- пер. Бехтерева, 3, 5, 6, 7, 10, 12;
- пер. Броневой, 1, 3, 5, 5а, 4, 10а, 10, 12, 13, 15, 15а;
- пер. Войсковый, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- пер. Козлова, 25;
- пер. Нагорный, 6б;
- пер. Твердый, 1-й, 5, 11;
- пл. Парижской коммуны, 1;
- пр. Машерова, 4, 6а, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17/4, 17 г, 18, 20, 25, 29, 33, 35;
- пр. Независимости, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
- пр. Партизанский, 52, 52а, 54, 56, 56к.2, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 81, 81-Б, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 87а, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149;
- ул. Азгура, 1, 1а, 1б, 3, 4, 5;
- ул. Ангарская, 2к.1, 2к.2, 2к.3, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 4к.1, 4к.2, 5к.3, 5к.4, 5к.6, 7, 9к.1, 9к.2, 11, 13к.1, 13к.2, 15к.1, 17б, 21;
- ул. Андреевская, 3, 3к.2, 4, 5к.2, 7к.1, 7к.2, 11;
- ул. Антоновская, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14б, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;
- ул. Берестянская, 2, 3, 4, 5, 6, 12;
- ул. Бехтерева, 5, 6а, 9, 10, 12, 16;
- ул. Богдановича, 6, 8, 33, 35;
- ул. Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Бровки, 21к.2, 25, 30, 32, 32а, 32б, 40;
- ул. Бядули, 2, 2к.3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- ул. В. Хоружей, 1а, 3, 3а, 3 В, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11;
- ул. Варвашени, 1, 4, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 7, 7б, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9, 10, 11, 12, 13к.4, 14, 15, 16, 18, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22а, 22к.1;
- ул. Долгобродская, 1, 75;
- ул. Жилуновича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
- ул. З. Горка, 3, 4, 4к.1, 4к.3;
- ул. Захарова, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50 В, 50Д, 52к.2, 52к.1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61А, 62, 63, 63а, 64, 65к.1, 67к.1, 67к.2, 68, 69, 72, 73а, 74, 76, 77а, 104;
- ул. Ивановская, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 43А, 50;
- ул. Киселева, 3, 5, 4, 6а, 6б, 6 В, 7, 9, 9к.1, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 42/2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67;
- ул. Козлова, 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17к.1, 17к.2, 19, 20, 22, 23, 23а, 25, 25а, 26, 26к.8, 27а, 28, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;
- ул. Коммунистическая, 3, 4, 5, 6, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 86;
- ул. Корицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. Котовского, 2, 9, 9а;
- ул. Красная, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17к.1, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 22, 23к.5;
- ул. Краснозвездная, 6, 8, 18, 18б;
- ул. Кропоткина, 22, 44;
- ул. Куйбышева, 14, 16, 17, 19, 19а, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38;
- ул. Кулешова, 4, 4а, 6;
- ул. Лазо, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- ул. Магнитная, 30;
- ул. Марьевская, 5, 5а, 7а;
- ул. Михайлова, 3;
- ул. Мичурина, 3, 7;
- ул. Молодежная, 3к.1, 3к.2;
- ул. Нагорная, 12;
- ул. Народная, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53к.1, 53к.2, 54;
- ул. Огарева, 1, 3;
- ул. Одесская, 4, 6, 8, 14;
- ул. Омельянюка, 3, 5, 7, 15 В, 15, 18, 19;
- ул. Орджоникидзе, 10, 17;
- ул. Пашкевич, 3, 5, 9;
- ул. Первомайская, 3, 3а, 3 В, 7, 9, № 1 по г.п.(быв.9А), 11, 15, 17, 18, 20, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 24к.1, 24 к.3, 26 к.1, 28;
- ул. Платонова 1а, 1б, 3, 10, 12а, 12б, 13, 14б, 15, 18, 20, 20а, 20б, 20бк.1;
- ул. Плеханова, 1, 1а, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Пржевальского, 2;
- ул. Пугачевская, 1, 3, 6, 10, 20, 22, 24;
- ул. Пулихова, 3, 5, 6, 7к.1, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31к.1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51;
- ул. Радиальная, 17, 23;
- ул. Румянцева, 3, 4, 5, 6, 6к.1, 7, 10, 12, 14, 13, 15, 17;
- ул. Седова, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 44, 46, 48;
- ул. Смоленская, 15, 15а, 25, 27, 27к.2, 31, 33;
- ул. Смолячкова, 4, 5, 10;
- ул. Соломенная, 13, 23А;
- ул. Социалистическая, 2, 2к.17, 5, 7, 9, 9к.1, 11, 17, 18, 18а, 26, 26к.13, 28;
- ул. Старовиленская, 52, 54;
- ул. Сторожевская, 15, 15а;
- ул. Строителей, 1, 2, 4, 5а, 6, 8;
- ул. Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10;
- ул. Тухачевского, 11, 15, 17, 19;
- ул. Украинская, 1, 3;
- ул. Филатова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7;
- ул. Фрунзе, 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19к.1;
- ул. Центральная, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47;
- ул. Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16;
- ул. Чапаева, 3, 4, 4а, 5, 6;
- ул. Челюскинцев, 3, 5, 7, 9, 14, 71, 73;
- ул. Чичерина, 1, 2, 3, 3б, 4, 11, 13, 14, 15, 19;
- ул. Шоссейная, 7, 7а, 9.
С 16 мая в Минске отключат горячую воду по адресам:
- 2-й пер. Люксембург, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8;
- 3-ий Загородный пер, 4а, 4в;
- пер.1-й Загородный, 20;
- пер.4-й Загородный, 58б, 60, 64а;
- пер. Асаналиева, 4а, 5;
- пер. Корженевского, 2а, 2 В, 6б;
- пер. Стебенева, 4, 5, 20А;
- пр. Дзержинского, 3, 3а, 3ак.1, 5, 8, 9, 10, 19, 32, 34, 55, 59, 60;
- пр. Жукова, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 25к.1, 25к.2, 27, 29;
- пр. Пушкина, 1, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 20, 22, 23, 24, 24а, 25а, 25, 27, 29, 29б, 36, 38, 40к.1, 40к.2, 40к.3, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
- ул.1-я Землемерная, 4;
- ул.3-го Cентября, 1, 1а, 12а, 14;
- ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1к.4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Асаналиева, 27, 29, 84к.2;
- ул. Берута, 3б, 3бк.1, 5, 7, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 9к.4, 9к.5, 11, 11а, 13, 14, 15к.1, 15к.2, 16к.1, 16к.2, 16к.3, 17к.1, 17к.2, 17к.3, 17к.4, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 20, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.1, 24к.2, 24к.3, 24к.4;
- ул. Бирюзова, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Брестская, 56к.1, 56к.2, 60, 62, 64, 66, 68а, 68к.1, 68к.2, 68к.3, 70к.1, 70к.2, 70к.3, 70к.4, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;
- ул. Верещагина, 27а, 29а, 75;
- ул. Волоха, 1, 2, 3к.1, 3к.2, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 39, 41;
- ул. Грушевская, 5, 9, 11, 11 В, 22, 131, 133, 135, 148;
- ул. Гурского, 52;
- ул. Гусовского, 2, 4, 6, 10, 20, 20а, 63;
- ул. Железнодорожная, 21а, 23, 27а, 27к.1, 27к.2, 31к.1, 41, 124, 126, 126а, 126б, 128, 128а, 130, 134, 136к.1, 136к.2, 136к.3;
- ул. Казинца, 35, 35а, 37, 43а, 45, 47, 48, 49, 50, 51к.1, 51к.2, 51к.3, 60, 62 а, 62к.2, 62, 64, 64а. 66, 66 к.2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 83а, 84, 85, 86к.1, 87, 89, 89 к.2, 90а, 90 к.2, 90 к.3, 91, 92к.2, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 105к.1, 105к.2, 105 к.3, 109, 110, 112, 113 к.1, 114 к.1, 114к.2, 116, 118, 120, 122, 95, 97к.1, 97к.2;
- ул. Кальварийская, 25, 27, 29, 29к.1, 29к.2, 33, 33к.3, 33к.8, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54к.1, 54к.2, 56к.1, 56к.2, 58к.1, 58к.2, 60, 62;
- ул. Карпова, 1, 6, 8;
- ул. Кижеватова, 90;
- ул. Коржа, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26;
- ул. Корженевского, 1к.1, 1к.2, 2, 3, 4, 4а, 4е, 5, 6а, 7, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9к.1, 9к.2, 10а, 10к.1, 10к.2, 10к.3, 10к.4, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16ж, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 41, 45, 19, 18б;
- ул. Ландера, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36д, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 60к.1, 60к.2, 62к.1, 62к.2, 62к.3, 64, 66, 68, 70, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 120;
- ул. Лермонтова, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 36;
- ул. Либкнехта, 49, 51, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 77а, 80к.1, 80к.2, 80к.3, 81, 82, 84к.1, 84к.2, 84к.3, 86к.1, 86к.2, 96, 98, 100, 102, 103, 106а, 123а, 127, 129, 135;
- ул. Люксембург, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 105а, 107, 109, 109а, 110, 110б, 111а, 112, 113, 115, 115а, 116, 122, 132, 136, 138, 140, 143, 146к.2, 147, 148, 150, 151, 152, 156, 161, 162, 163, 165, 167, 168к.1, 168к.2, 169, 170, 171а, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 193, 195, 197;
- ул. Минина, 2, 4, 14, 16, 18, 20;
- ул. Н. Орды, 20;
- ул. Одоевского, 6а, 8, 10, 10б, 12, 23, 25, 35, 37, 45, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 81, 83к.1, 83к.2, 85, 87
- ул. Окрестина, 30;
- ул. Ольшевского, 3к.1, 3к.2, 4, 5к.1, 5к.2, 6, 7к.1, 7к.2, 8, 9к.1, 9к.2, 11, 13, 13к.2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27к.1, 27к.2, 29к.2, 33к.1, 33к.2, 37к.1, 37к.2, 41;
- ул. Пермская, 46, 48, 50, 51;
- ул. Пинская, 14, 16, 18;
- ул. Пономаренко, 4, 6, 6а, 10;
- ул. Притыцкого, 2а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18к.2,18к.3,18к.4, 20, 22, 24, 26
- ул. Серова, 1, 2а, 4;
- ул. Скрыганова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Стасова, 15;
- ул. Стебенева, 2, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 20, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22;
- ул. Уманская, 51, 53, 55;
- ул. Харьковская, 16, 58, 72, 74, 76, 78к.1, 78к.2, 78к.3, 78к.4, 80к.1, 80к.2, 80к.3, 80к.4, 80к.5, 82, 86, 86а, 88;
- ул. Хмелевского, 12а, 33, 38;
- ул. Щорса, 44, 46;
- ул. Янки Мавра, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21к.2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41;
С 22 мая в Минске отключат горячую воду по адресам:
- ул. Бурдейного, 6, 8, 10, 47;
- ул. Домбровская, 9, 15;
- ул. Лещинского 4, 4А, 8, 8к.4, 12, 14, 14А;
- ул. Матусевича 35;
- ул. Одинцова, 63к.2, 69, 69А;
- ул. Притыцкого, 60, 62, 62к.2, 64Б, 79, 97;
- ул. Шаранговича, 4;
- ул. Якубовского, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 52а, 52Б, 68, 70, 74, 76, 78, 80.
С 23 мая в Минске отключат горячую воду по адресам:
- 1-ый пер. Фомина, 8;
- 3-й Брестский пер., 17а;
- 3-й пер. Зубачева, 1, 3, 5;
- пер. Корженевского, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 32;
- пер. Южный, 5;
- пр. Мира, 1, 12, 14, 16, 18, 20;
- тупик Брест-Литовский, 13;
- тупик Брилевский, 55;
- ул. Асаналиева, 1, 2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 15, 20к.1, 20к.2, 22к.1, 22к.2, 22 к.3. 24, 26, 28, 30, 32, 34к.1, 36к.1, 36к.2, 38к.1, 34к.2, 40, 40к.1, 40б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72,
- ул. Аэродромная, 28, 30, 16;
- ул. Белградская, 6, 8, 9, 11, 14, 16;
- ул. Братская, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- ул. Брестская, 2, 18, 34, 42, 40б, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 87, 90;
- ул. Брилевская, 31, 33, 35, 37;
- ул. Жореса Алфёрова, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- ул. Казинца, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 11, 12, 13а, 17к.2, 21к.2, 24, 24а, 32, 33;
- ул. Кижеватова, 1, 1а, 1б, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 3д, 7к.2, 8, 9, 10, 58, 62, 62 В, 64, 66, 68, 70а, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80к.1, 80к.2;
- ул. Корженевского, 51;
- ул. Левина, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13;
- ул. Лученка, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 24, 26, 2, 19, 23, 25, 27, 29, 31;
- ул. Осиповичская, 5, 5а, 18;
- ул. Пуховичская, 8, 20, 21;
- ул. Савицкого, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 8, 20, 22;
- ул. Серова, 1Б, 16, 18;
- ул. Теслы, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26;
- ул. Черниговская, 46, 46а;
- ул. Чкалова, 38к.1.
С 29 мая в Минске отключат горячую воду по адресам:
- Игуменский тракт, 11;
- проезд Голодеда, 3, 5, 7к.1, 9, 11, 13, 15, 15к.2, 15к.3, 15Б, 17, 19, 21, 23, 25;
- проезд Ташкентский, 2, 3, 4, 6, 6к.2, 7, 8, 10, 12;
- ул. Ауэзова, 4, 4к.1, 5, 6, 7к.1, 7к.2, 8, 8а, 8б, 8к.3, 9, 10, 10а, 11, 12, 14;
- ул. Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 4, 5к.1, 6, 8к1, 8к.2, 8к3, 9, 10, 11, 11к.2, 13, 13а, 15, 17к.1, 17к.2, 17к.3, 17к.4, 17к.5, 19к.1, 21, 21к.2, 23к.1, 23к.2, 25, 27, 29, 31, 31а, 34а, 37к.1, 37к.2, 39к.1, 39к.2, 39к.3, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 51к.1, 51к.2, 53к.1, 53к.2, 55, 57к.1, 57к.2, 57к.3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;
- ул. Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46
- ул. Краснослободская, 1, 3к.1, 3к.2, 5, 7, 9к.1, 9к.2, 11, 13, 15к.1, 15к.2, 17, 19, 84;
- ул. Подлесная 83;
- ул. Прушинских, 23, 25;
- ул. Скорины, 6б, 8к.1, 8к.2, 10, 12, 13, 14, 15, 16,16а, 20, 24;
- ул. Старобинская, 20, 20а;
- ул. Ташкентская, 1, 2, 2а, 4к.1, 4к.2, 4к.3, 6к.1, 6к.2, 5, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12, 15к.2, 16к.1, 16к.2, 16к.3, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 19к.2, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20А, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.1, 24к.2, 24к.3, 25, 26к.1, 26к.2, 26к.3, 26к.4, 28к.1, 28к.2, 33, 40;
- ул. Уборевича, 2, 4, 4а, 8к.2, 6, 10, 12, 14к.1, 14к.2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 38к.2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66к.1, 66к.2, 68, 68а, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88к.1, 90, 93, 95А, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 124а, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144А, 144 Г, 144к.1, 144к.2, 146, 148к.1, 148к.2, 150, 152к.1, 152к.2, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а.