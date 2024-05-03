График отключения горячей воды в Минске в мае



Такие сроки актуальны при условии, что не будет обнаружено дефектов теплопроводов, которые могут потребовать выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.



Хотя отключение воды вызывает определенный дискомфорт, такая процедура проходит ежегодно и многие к ней уже привыкли. Тем более, что погода сейчас установилась теплая, а в таких условиях непродолжительное отсутствие горячей воды не должно серьезно сказаться на качестве жизни горожан.