Единую платформу продажи билетов на маршрутки хотят создать к 2025 году

«Людей возят все, кто хотят, а потом дикие аварии. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдается. “Бомбят” с утра до вечера эти водители», — заявлял тогда Александр Лукашенко.