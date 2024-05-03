Единую платформу продажи билетов на маршрутки хотят создать к 2025 году

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Единую государственную платформу по продаже билетов на маршрутные такси планируют создать в Беларуси, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Как было отмечено в сюжете, специалисты уже работают над этим проектом. В базе будет точное расписание и городских, и пригородных, и междугородних маршруток. Можно будет и отслеживать свободные места.
«Мы нацелены на повышение взаимодействия наших служб с операторами перевозок пассажиров в регулярном сообщении», — заявил в эфире канала директор ГП «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович.
Ранее также сообщалось, что с 1 августа 2024 года в стране заработает реестр автомобильных перевозок пассажиров. Как заявляли ранее в Минтрансе, у тех, кто занимается нерегулярными перевозками, будет три месяца для бесплатной регистрации.
Кроме того, иностранные диспетчеры должны были создать в Беларуси юридические лица. Дедлайном было 26 февраля текущего года.
Проблему теневых перевозок обсуждали на совещании у президента Беларуси в ноябре 2023 года.
«Людей возят все, кто хотят, а потом дикие аварии. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдается. “Бомбят” с утра до вечера эти водители», — заявлял тогда Александр Лукашенко.