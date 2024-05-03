Первые в ЮФО: за год волгоградские новостройки рекордно подорожали

Волгоградская область оказалась лидером по росту цен на жилье в Южном федеральном округе (ЮФО) за последний год, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.
Как подсчитали аналитики, в Волгоградской области цены на квартиры в новостройках за год рванули вверх на 23,8%. По этому показателю регион оказался на первом месте в Южном федеральном округе, переплюнув Крым (21,5%), Ростовскую область (16,1%) и Краснодарский край (15,7%).
При этом за первый квартал 2024 года недвижимость на первичном рынке в волгоградском регионе подорожала на 6,6%. И здесь область уступила лишь Ростовской (6,7%). По мнению экспертов, снижения цен на недвижимость в Волгограде ждать не приходится. Новостройкам дешеветь некуда — стройматериалы дорожают.
Вторичка в Волгоградской области подорожала по сравнению с первым кварталом 2023-го на 11,9%, за январь-март 2024 года — на 4,1%. И здесь у региона также самый высокий рост цен на жилье на юге России.
В среднем по ЮФО рост цен на жилье в полтора раза ниже. Так, новостройки выросли в цене за год на 16,2%, в 2024-м — на 3,9%. Квартиры на вторичном рынке подорожали на 10,5% и 2,3% соответственно.
В Москве новые квартиры за год прибавили в стоимости 16,3%, за январь-март — 3,2%. Цены на вторичке выросли в столице по сравнению с первым кварталом 2023 года на 7,6%, а с начала 2024-го даже упали на 2,1%.
В России в целом в I квартале 2024 года цены на первичном и вторичном рынках жилья подросли на 2,5% и 1,1%. Сильнее всего подорожали типовые квартиры среднего качества (4,1%) в новостройках и жилье низкого качества на вторичке (1,9%). При этом элитные квартиры подешевели на 2,7%.