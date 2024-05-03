Завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом в Москве

«Закончили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера. Он протянут под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными и играет важнейшую роль в газоснабжении жителей центра города», — рассказал Собянин.
Мэр отметил, что специалисты «Мосгаза» используют новую технологию: тянут трубопровод не по дну реки, а под ним. Это снижает воздействие на экологию и повышает надёжность и срок службы коммуникаций. После обновления дюкер будет полноценно работать ещё 40 лет.
«Сейчас проводятся работы по восстановительному благоустройству», — рассказал Собянин.
Он добавил, что комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления идёт с 2018 года. На сегодняшний день модернизированы 10 подводных объектов, включая Голутвинский дюкер. В работе — оставшиеся два: Щукинский и Кропоткинский.