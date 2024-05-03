Завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом в Москве

Мэр отметил, что специалисты «Мосгаза» используют новую технологию: тянут трубопровод не по дну реки, а под ним. Это снижает воздействие на экологию и повышает надёжность и срок службы коммуникаций. После обновления дюкер будет полноценно работать ещё 40 лет.