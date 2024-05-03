Учебный барк «Седов» требует капремонта, на него выделили 121 млн рублей

КГТУ выделил 121 млн рублей на ремонт учебного барка «Седов». Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.
В тендере поясняется, что ремонт необходим в целях восстановления технико-эксплуатационных характеристик судна. Работы собираются провести на палубе, якорном устройстве, электродвигателе, корме, в спортзале, двух учебных классах и др., планируются также замены кабелей и некоторых деталей судна. Согласно проекту контракта, на ремонт подрядчику отведут два месяца — с 21 октября по 20 декабря 2024 года.
В 2021 году фотокорреспондент «Нового Калининграда» побывал на плановом ремонте барка «Седов» в Светлом, где судно готовили к новым рейсам после кругосветной экспедиции. В апреле 2022 барк вернулся в море.