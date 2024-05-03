Учебный барк «Седов» требует капремонта, на него выделили 121 млн рублей

В тендере поясняется, что ремонт необходим в целях восстановления технико-эксплуатационных характеристик судна. Работы собираются провести на палубе, якорном устройстве, электродвигателе, корме, в спортзале, двух учебных классах и др., планируются также замены кабелей и некоторых деталей судна. Согласно проекту контракта, на ремонт подрядчику отведут два месяца — с 21 октября по 20 декабря 2024 года.