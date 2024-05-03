Воронежцам объяснили суммы в апрельских платежках за отопление

В пресс-службе воронежского филиала АО «Квадра» в пятницу, 3 мая, воронежцам объяснили, как будет рассчитываться апрельская сумма оплаты за отопление, с учетом того, что отопительный сезон завершился 3 апреля. Начисление будет зависеть от того, установлен ли в доме общедомовой счетчик тепла.
Жители домов без общедомовых приборов учета платят за отопление по нормативу каждый месяц одинаковую сумму на протяжении всего отопительного периода, включая неполные октябрь и апрель. При этом если отопительный сезон начинается в сентябре, то за отопление в сентябрьские дни плата не начисляется. Таким образом, за апрель жителям домов без счетчиков тепла придет стандартная сумма за отопление.
— В доме по проспекту Труда, 40а не установлен общедомовой прибор учета, жители платят за отопление по нормативу, определенному для этого дома министерством ЖКХ и энергетики Воронежской области. Каждый месяц начисляется фиксированная сумма вне зависимости от погоды на улице (и за холодный январь, и за теплый и короткий апрель) и продолжительности отопительного периода. Так для квартиры площадью 44 кв. м плата за отопление составила 2 256 рублей. Такая фиксированная сумма была и за теплый октябрь, и за морозный февраль, и за короткий апрель, — привели пример в «Квадре».
Если в доме установлен общедомовой счетчик тепла, то он фиксирует сколько тепловой энергии было фактически потреблено. Эта величина меняется каждый месяц, соответственно меняется и сумма в квитанции. Размер платы зависит от температуры на улице и продолжительности расчетного периода. Управляющие компании каждый месяц с 23 по 25 число снимают показания и передают в «Квадру». Соответственно, чем теплее на улице и меньше дней в расчетном периоде, тем меньше сумма в квитанции.
— Для примера рассмотрим, как начислялась плата за отопление для квартиры 44 кв. м в доме по адресу: Московский проспект, 20. В апреле УК передала данные с 23 марта по 3 апреля (3 апреля отопительный сезон был завершен), расчетный период составил 12 дней. Средняя температура воздуха в этот расчетный период составила +9,4 градуса. Квартира потребила 0,297 Гкал тепла, начислено за тепло 690 рублей. А вот в марте УК передала данные с 22 февраля по 22 марта, расчетный период составил 30 дней. Средняя температура воздуха в этот расчетный период составила −1,9 градуса. Квартира потребила 1,039 Гкал тепла, начислено за тепло 2 417 рублей, — указали в «Квадре».
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о новых квитанциях на оплату электроэнергии, которые воронежцы начнут получать с мая 2024 года. Изменения связаны с запуском услуги «Рекомендуемый платеж». Теперь потребители смогут оплачивать не только предыдущий, но и текущий месяц.