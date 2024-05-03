Воронежцам объяснили суммы в апрельских платежках за отопление

— В доме по проспекту Труда, 40а не установлен общедомовой прибор учета, жители платят за отопление по нормативу, определенному для этого дома министерством ЖКХ и энергетики Воронежской области. Каждый месяц начисляется фиксированная сумма вне зависимости от погоды на улице (и за холодный январь, и за теплый и короткий апрель) и продолжительности отопительного периода. Так для квартиры площадью 44 кв. м плата за отопление составила 2 256 рублей. Такая фиксированная сумма была и за теплый октябрь, и за морозный февраль, и за короткий апрель, — привели пример в «Квадре».