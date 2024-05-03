Названы цены на пасхальные куличи в Екатеринбурге

Так, в сети «Магнит» цена на кулич начинается от 49,99 рубля за 100 г. Стоимость также зависит и от начинки: с изюмом — 72,99 рубля, с цукатами чуть дороже — 79,99. Большой кулич весом в 300 г обойдется в 159,99 рублей.
В сети «Верный» пасхальное угощение стоит 64,99 рубля за 100 г. Приобрести 200 г со скидкой можно за 99,99 рубля, без скидки — за 114,99. Большие куличи дороже: 300-граммовый — 149,99, 500-граммовый — 209,99 рубля.
В «Кировском» приобрести кулич весом 250 г будет выгоднее, чем в «Верном»: он обойдется в 99,99 рубля, а в «Пятерочке» за 230 г лакомства цена составит 159,99 рубля.
В магазинах более дорогого сегмента, соответственно, цены выше. Так, в «Гиперболе» 240 г кулича стоят 129 рублей, 250 г — 119 рублей, 500 г — 269 рублей.
В «ЖизньМарте» вес в граммах не указан, но самый дешевый кулич, на вид 100-граммовый, стоит 117 ₽ За кулич примерно в 200−250 г нужно будет отдать 227 рублей. Эти куличи имеют одну начинку, базовую, без дополнительных добавок. Кулич с изюмом и маком весом примерно в 300 г обойдется там в 158 рублей. Лакомство с рикоттой, изюмом и орехами 200 г стоит 375 рублей. Самый дорогой кулич, больше похожий на торт и представленный с двумя начинками — шоколадный бездрожжевой и морковный с меренгой бездрожжевой, обойдется в 685 рублей приблизительно за 500 г.
Ранее ЕАН писал, что в некоторых ресторанах стоимость традиционного пасхального угощения приближается к 10 тыс. рублей Например, ресторан «Итальянцы» предложил куличи со съедобным золотом за 9,5 тыс. рублей.