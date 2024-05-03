Названы цены на пасхальные куличи в Екатеринбурге

В «ЖизньМарте» вес в граммах не указан, но самый дешевый кулич, на вид 100-граммовый, стоит 117 ₽ За кулич примерно в 200−250 г нужно будет отдать 227 рублей. Эти куличи имеют одну начинку, базовую, без дополнительных добавок. Кулич с изюмом и маком весом примерно в 300 г обойдется там в 158 рублей. Лакомство с рикоттой, изюмом и орехами 200 г стоит 375 рублей. Самый дорогой кулич, больше похожий на торт и представленный с двумя начинками — шоколадный бездрожжевой и морковный с меренгой бездрожжевой, обойдется в 685 рублей приблизительно за 500 г.