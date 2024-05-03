Почти миллионеры: два пермских вуза опубликовали сведения о доходах руководителей

Как выяснилось, одним из самых богатых в прошлом году оказался и. о. ректора Пермского Политеха Анатолий Ташкинов, чей ежемесячный доход составил 820,9 тысяч рублей. В то же время зарплата президента вуза (заместителя руководителя) Василия Петрова была даже выше — 864,5 тысячи рублей в месяц. А у проректора по образовательной деятельности Антона Петроченкова 896,8 тысяч рублей ежемесячно.
Проректор по науке и инновациям Алексей Швейкин получал значительно скромнее — по 661,5 тысячи рублей, проректор по капстроительству Борис Орлов — по 626,4 тысячи рублей.
Ежемесячный доход проректора по приоритетным проектам Павла Волегова составлял по 561,9 тысячи рублей, а проректора по молодежной политике и информатизации Александра Труфанова — 542,7 тыс. руб.
Значительно ниже доходы коллег из Пермского классического университета. У исполняющего обязанности ректора вуза Игоря Германова, которого назначили на этот пост в феврале 2023 года, зарплата была всего 367 тысяч рублей в месяц, а у проректора по учебной работе Анны Габдурафиковой — 410 тысяч рублей. Габдурафикова также пришла работать в ПГНИУ в начале 2023 года.
Проректоры по научной работе и кадровой политике ПГНИУ в прошлом году получали в месяц по 272 тыс. и 219 тыс. руб. соответственно.