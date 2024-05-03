Почти миллионеры: два пермских вуза опубликовали сведения о доходах руководителей

Значительно ниже доходы коллег из Пермского классического университета. У исполняющего обязанности ректора вуза Игоря Германова, которого назначили на этот пост в феврале 2023 года, зарплата была всего 367 тысяч рублей в месяц, а у проректора по учебной работе Анны Габдурафиковой — 410 тысяч рублей. Габдурафикова также пришла работать в ПГНИУ в начале 2023 года.