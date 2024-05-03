Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа средняя зарплата омских учителей и преподавателей в 2023 году

Как стало известно «СуперОмску», омские статистики подсчитали среднюю зарплату омских учителей и воспитателей за период с января по декабрь 2023 года.

Так, по данным статистиков, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Омской области зарабатывали в среднем 37 369 рублей (в регионе насчитывается 7 177 таких сотрудников).

Средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в прошлом году в среднем составляла — 43 462,7 рубля (15 225 сотрудников).

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, по подсчетам аналитиков, в среднем зарабатывали 41941,9 рубля (4 046 сотрудников).

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования получали в среднем 44289,0 рубля (2 528 сотрудников); преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования — 88 709,9 рубля (2 618 сотрудников).