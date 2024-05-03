Челябинское УФАС выписало штраф на 36 млн рублей 11 участникам медицинского картеля

В результате взаимодействия с правоохранительными органами доподлинно установлено, что фирмы использовали единую инфраструктуру и идентичное оформление свойств файлов заявок, имели длительные устойчивые финансовые взаимоотношения по договорам займа денежных средств и по договорам поставки товара. Кроме того, одними и теми же лицами получали сертификаты ЭЦП, а также использовали одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП; снижали начальную цену контрактов на 2−4%; осуществляли взаимодействие при подаче коммерческих предложений, оказывая влияние на формирование начальной цены контрактов.