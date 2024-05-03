Челябинское УФАС выписало штраф на 36 млн рублей 11 участникам медицинского картеля

«В настоящее время ведомством рассматриваются дела о привлечении к административной ответственности еще 6 хозяйствующих субъектов, также являющихся участниками сговора», — прокомментировали в пресс-службе.
Таким образом, нарушения Закона о защите конкуренции установлены в действиях 17 компаний из Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.
«Постановления о наложении штрафа на сумму 36 млн рублей вынесены пока в отношении 11 компаний».
Напомним, общая сумма начальных цен контрактов составила более 500 млн рублей. Компании в 2020—2021 годах участвовали в торгах на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (например, эндоскопов, рентгеновских систем, аппаратов искусственной вентиляции легких
Ведомство установило, что компании принимали совместное участие в торгах, используя модели поведения «вальс-карусель» и «единственный поставщик», направленные на заключение контрактов по максимальным ценам.
В результате взаимодействия с правоохранительными органами доподлинно установлено, что фирмы использовали единую инфраструктуру и идентичное оформление свойств файлов заявок, имели длительные устойчивые финансовые взаимоотношения по договорам займа денежных средств и по договорам поставки товара. Кроме того, одними и теми же лицами получали сертификаты ЭЦП, а также использовали одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП; снижали начальную цену контрактов на 2−4%; осуществляли взаимодействие при подаче коммерческих предложений, оказывая влияние на формирование начальной цены контрактов.
Постановления о наложении штрафа выписаны ООО «Медфармсервис», ООО МЦ «Ника», ООО «Регион-Сервис», ООО «Рим 2020», ООО «Сиб-АПН», ООО «МС», ООО «МЛТ Сервис», ЗАО «Медсервис-Регион», ООО «Медпроект-Зауралье», ООО «ОРБиМЕД», ООО «ИжМедТех».
РАссматриваются дела в отношении ООО «Газнефтеснаб», ООО «Уральская компания», ООО «ТрансМед», ООО «ФортМедТех», ООО «Медицинские технологии», ООО «МТМ».