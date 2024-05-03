Ректор ОмГУ Сергей Замятин получает 353 тыс рублей в месяц

На втором месте по зарплате расположился проректор по развитию Семен Ефимов — 338 тыс. рублей в месяц. Проректор по учебной работе Елена Еременко в прошлом году получала в месяц 244,9 тыс. рублей. На третьем месте находится проректор по капитальному ремонту и развитию инфраструктуры Руслан Смаилов — 214,3 тыс. рублей в месяц.