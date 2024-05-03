Ректор ОмГУ Сергей Замятин получает 353 тыс рублей в месяц

Омский государственный университет имени Достоевского опубликовал информацию о ежемесячной зарплате сотрудников за 2023 год. В среднем работники вуза получают приблизительно 64 тыс. рублей.
Ежемесячная зарплата ректора ОмГУ Сергея Замятина составляет 353,6 тыс. рублей в месяц — годом ранее он получал на 95 тыс. рублей меньше.
На втором месте по зарплате расположился проректор по развитию Семен Ефимов — 338 тыс. рублей в месяц. Проректор по учебной работе Елена Еременко в прошлом году получала в месяц 244,9 тыс. рублей. На третьем месте находится проректор по капитальному ремонту и развитию инфраструктуры Руслан Смаилов — 214,3 тыс. рублей в месяц.
Ранее ректор ОмГУ Замятин стал участником скандала, когда «Антиплагиат» нашел в его кандидатской диссертации чужую главу. Вскоре в ОмГУ опровергли наличие плагиата научной работе Замятина и опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что вуз развивается, однако в СМИ постоянно появляются «негативные и деструктивные сообщения».