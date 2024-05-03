Площадь нового аэропорта Краснодара будет в шесть раз больше прежнего.

Как рассказал руководитель дирекции технического заказчика Денис Акинфеев, это будет трехэтажное здание высотой 25 метров. В новом аэропорту будет десять телетрапов и восемь пешеходных галерей. Пропускная способность составит 3,2 тыс. пассажиров в час, а за год аэропорт сможет обслуживать более 7,5 млн пассажиров.