Площадь нового аэропорта Краснодара будет в шесть раз больше прежнего.
Воздушная гавань готова на 20%. Телеканал «Вести Кубань» показал кадры со стройки нового терминала, там вовсю кипит работа.
Как рассказал руководитель дирекции технического заказчика Денис Акинфеев, это будет трехэтажное здание высотой 25 метров. В новом аэропорту будет десять телетрапов и восемь пешеходных галерей. Пропускная способность составит 3,2 тыс. пассажиров в час, а за год аэропорт сможет обслуживать более 7,5 млн пассажиров.
Проект планируют реализовать к осени 2026 года.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в новый краснодарский аэропорт инвестируют 27 млрд рублей. 27 миллиардов рублей — объем инвестиций в рамках СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений). При этом общая стоимость проекта превысит 50 млрд рублей. Создадут порядка 450 новых рабочих мест.