Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь нового аэропорта Краснодара будет в шесть раз больше прежнего

Новый терминал краснодарского аэропорта готов на 20%.

Площадь нового аэропорта Краснодара будет в шесть раз больше прежнего.

Воздушная гавань готова на 20%. Телеканал «Вести Кубань» показал кадры со стройки нового терминала, там вовсю кипит работа.

Как рассказал руководитель дирекции технического заказчика Денис Акинфеев, это будет трехэтажное здание высотой 25 метров. В новом аэропорту будет десять телетрапов и восемь пешеходных галерей. Пропускная способность составит 3,2 тыс. пассажиров в час, а за год аэропорт сможет обслуживать более 7,5 млн пассажиров.

Проект планируют реализовать к осени 2026 года.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в новый краснодарский аэропорт инвестируют 27 млрд рублей. 27 миллиардов рублей — объем инвестиций в рамках СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений). При этом общая стоимость проекта превысит 50 млрд рублей. Создадут порядка 450 новых рабочих мест.