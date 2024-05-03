Завод в Челябинске пять лет загрязнял воздух без разрешения

Челябинская природоохранная прокуратура уличила местный лакокрасочный завод «ФестПро» в загрязнении атмосферного воздуха вредными выбросами без разрешения — срок действия документа истек в 2019 году. Предприятие обязали устранить нарушение, но требование было проигнорировано. Поэтому надзорное ведомство обратилось в суд, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.