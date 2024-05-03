На Кубани утверждена дорожная карта по развитию кубанского Приазовья

Во время рабочей поездки в Ейск глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение разработать дорожную карту и Стратегию развития пяти прибрежных районов Азовского моря: Ейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Щербиновского и Славянского районов. Дорожную карту уже утвердили в региональном министерстве экономики. Об этом стало известно во время установочного совещания под председательством министра экономики Алексея Юртаева.
Мощный толчком для социально-экономического развития пяти территорий кубанского Приазовья станет привлечение инвесторов. При этом инвестпроекты должны быть реализованы оперативно — Стратегия и дорожная карта сформирована сроком до 2030 года.
— Для продуктивной работы также создадим проектный офис при краевом совете по стратегическому планированию и экономической политике Краснодарского края, который возглавляет губернатор Вениамин Кондратьев, — сообщил Алексей Юртаев.
На дальнейших стратегических сессиях, которые будут проводиться на территории каждого муниципалитета, входящего в зону кубанского Приазовья, специалисты будут контролировать ход работы по формированию проекта Стратегии. Также будут проводиться заседания краевого совета по итогам работы.
В течение ближайших двух недель органы власти должны представить предложения по развитию муниципальных образований, которые входят в зону кубанского Приазовья. Кроме того, в середине следующего месяца должна быть завершена аналитическая работа по проведению комплексного анализа социально-экономического положения пяти территорий, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.