На Кубани утверждена дорожная карта по развитию кубанского Приазовья

Во время рабочей поездки в Ейск глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение разработать дорожную карту и Стратегию развития пяти прибрежных районов Азовского моря: Ейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Щербиновского и Славянского районов. Дорожную карту уже утвердили в региональном министерстве экономики. Об этом стало известно во время установочного совещания под председательством министра экономики Алексея Юртаева.