В НАРЭ объяснили причины снижения цен на топливо в Молдове

В течение следующих четырех дней НАРЭ объявило максимальную цену на бензин АИ-95 в размере 26 леев 17 банов за литр, что на 8 банов ниже, чем днем ранее. А дизельное топливо будет продаваться максимум по цене 21 лей 23 бана за литр.