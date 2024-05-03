В НАРЭ объяснили причины снижения цен на топливо в Молдове

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) отметило, что после длительного времени снижения стоимости на дизельное топливо, на этой неделе также начали уменьшаться цены на бензин на молдавских АЗС.
По данным НАРЭ, с середины апреля цена на дизельное топливо стабильно падала, снижение составило 1,09 лея/литр. Удешевление же бензина только за последние три дня составило 0,23 лея/литр.
Учитывая данные изменения, в НАРЭ объявили, что на пасхальные праздники топливо будет дешевле.
В течение следующих четырех дней НАРЭ объявило максимальную цену на бензин АИ-95 в размере 26 леев 17 банов за литр, что на 8 банов ниже, чем днем ранее. А дизельное топливо будет продаваться максимум по цене 21 лей 23 бана за литр.