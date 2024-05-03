Минтруда: выплата матпомощи ветеранам досрочно завершена по всей стране

В этом году материальную помощь ветеранам начали выплачивать 25 апреля. Как отметили в министерстве, в юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков суммы выплат значительно увеличены. Их размер составляет от 1 тысячи до 4 тысяч рублей (в прошлом году выплаты составляли от 850 до 2 тысяч рублей — Sputnik).