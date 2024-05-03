Минтруда: выплата матпомощи ветеранам досрочно завершена по всей стране

«Выплаты ветеранам к 9 Мая досрочно завершены по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что общая сумма выплат составила более 10,5 миллиона рублей.
В этом году материальную помощь ветеранам начали выплачивать 25 апреля. Как отметили в министерстве, в юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков суммы выплат значительно увеличены. Их размер составляет от 1 тысячи до 4 тысяч рублей (в прошлом году выплаты составляли от 850 до 2 тысяч рублей — Sputnik).
Самые большие выплаты предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также тем, кто участвовал «в боевых действиях по защите отечества до 3 сентября 1945 года» (против японской армии). Этим категориям перечислили по 4 тысячи рублей.
В ведомстве отметили, что вручение матпомощи проходило в торжественной обстановке. Участие в поздравлениях приняли представители органов власти, молодежь, учащиеся, общественные объединения.