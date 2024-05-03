В Академическом и Чкаловском районах построят новые жилкомплексы

Первая территория — это кварталы №№ 28 и 31.1 в Академическом районе (в границах улиц Рябинина и Архитектора Белянкина, а также реки Патрушиха). Общая территория составит более 7 гектаров, под жилищный комплекс отдадут 3 гектара. Здесь планируют построить детсад.