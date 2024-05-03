В Академическом и Чкаловском районах построят новые жилкомплексы

Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
Первая территория — это кварталы №№ 28 и 31.1 в Академическом районе (в границах улиц Рябинина и Архитектора Белянкина, а также реки Патрушиха). Общая территория составит более 7 гектаров, под жилищный комплекс отдадут 3 гектара. Здесь планируют построить детсад.
В Чкаловском районе новый жилищный комплекс появится в границах автодороги Екатеринбург — Кольцово и проектируемых улиц Химмашевская и Славянская. Площадь всей территории составляет 43 гектара. Помимо жилищного комплекса здесь появится школа на 1500 мест и детсад.
«Развитие территории проводится в соответствии с Генеральным планом, являющимся инструментом реализации Стратегии пространственного развития города Екатеринбурга», — отметили в мэрии.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге в районе ЕКАД, Полевского тракта и улицы Лучистой появится новый микрорайон.
Площадь микрорайона составит 471 гектар. Планируется построить жилые дома суммарной площадью квартир более 2 млн квадратных метров на 69 тысяч жителей. Планируется возвести 11 детсадов и два дошкольных учебных заведения, 6 школ.