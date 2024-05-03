Снизить налог на старое авто планируют в Казахстане

«Автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта. В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля», — написал премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский вопрос.