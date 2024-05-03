Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снизить налог на старое авто планируют в Казахстане

Астана. 3 мая. КазТАГ — Снизить налог на старое авто планируют в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта. В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля», — написал премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский вопрос.

На основании ответа предлагается установить пониженные коэффиценты к ставкам налога:

  • Для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет — 0,7;
  • Для авто с годом выпуска свыше 20 лет — 0,5.

Указывается, что на сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются.

налоги