Краснодар вошел в пятерку лидеров по доходам населения

По сравнению с I кварталом 2023 года средние душевые доходы в Краснодаре выросли на 10%. При расчетах учитывались зарплаты, доходы от предпринимательства и другой производственной деятельности, социальные выплаты — пенсии, пособия, стипендии, дивиденды, проценты по вкладам и другие поступления.