Краснодар вошел в пятерку лидеров по доходам населения

По этому показателю столица Кубани оказалась на четвертом месте среди крупных городов РФ (с постоянным населением от 500 тыс. до 1 млн человек), говорится в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.
По сравнению с I кварталом 2023 года средние душевые доходы в Краснодаре выросли на 10%. При расчетах учитывались зарплаты, доходы от предпринимательства и другой производственной деятельности, социальные выплаты — пенсии, пособия, стипендии, дивиденды, проценты по вкладам и другие поступления.
Новороссийск вошел в пятерку лидеров в списке городов с постоянным населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Город-герой занял пятую строчку, здесь средние доходы населения составляют 52 тыс. руб., следом идет Сочи с 50,6 тыс. руб.
Майкоп и Армавир попали в список городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. жителей. Здесь средние доходы составляют 42,5 тыс. и 41,5 тыс. руб. соответственно.