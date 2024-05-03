Минэнерго: в Беларуси обеспечивается высокий уровень надежности электроснабжения

Как рассказал Денис Мороз, за счет регулярно принимаемых мер по повышению надежности электроснабжения энергосистема работает устойчиво, и даже в условиях непогоды белорусские энергетики эффективно справляются с ее последствиями. «Конец прошлого — начало этого года ярко это демонстрировали. Несмотря на то, что по территории страны проходили серьезные циклоны, длительных отключений электроэнергии у нас не было — технологические нарушения устранялись буквально в течение суток», — сказал он.



Замминистра напомнил, что на уровне главы государства было принято важное распоряжение о проведении работ по расширению просек вдоль трасс воздушных линий электропередачи. «Это дает ощутимый эффект: там, где просеки расширены, количество отключений в условиях непогоды сокращается в разы», — констатировал он.



Кроме того, Денис Мороз обратил внимание на то, что в стране поэтапно наращиваются объемы модернизации электросетевой инфраструктуры. «Сейчас мы разрабатываем отдельную программу, направленную на увеличение объемов реконструкции линий электропередачи 35 кВ и выше, а также подстанций различных классов напряжения», — рассказал он.



Форум прошел 3 мая в Минске в формате диалоговой площадки. На нем обсуждалась роль молодежи в развитии энергетической отрасли, возможности повышения квалификации и карьерного роста для молодых специалистов, новые направления и сферы деятельности, где инициативы молодых людей наиболее востребованы. Речь также шла об актуальных для энергетиков вопросах: обеспечение надежности работы энергосистемы, БелАЭС и основные направления электропотребления, перспективы развития в стране электротранспорта, модернизация электросетей, вопросы обращения с радиоактивными отходами, освоение инновационных технологий.