Белорусский юрист сказала, что делать при маленьких выплатах к госпраздникам

При проверке специалист обратила внимание на то, что согласно колдоговору к государственному празднику работникам должны выплачивать премию в размере 3 базовых величин, а сотрудники организации, около 500 человек, получили всего по одной базовой. То есть вместо 120 белорусских рублей получили всего по 40 рублей.