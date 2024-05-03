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Белорусский юрист сказала, что делать при маленьких выплатах к госпраздникам

Белорусам сказали о действиях при слишком маленьких поощрениях к празднику.

Источник: Комсомольская правда

Юрист областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования объяснила, как поступать при слишком маленьких поощрениях к праздникам в Беларуси, сообщает ресурс 1prof.by.

Недоплаты к праздникам обнаружили во время мониторинга, который проводила главный правовой инспектор труда облорганизации отраслевого профсоюза Татьяна Лазаревич.

При проверке специалист обратила внимание на то, что согласно колдоговору к государственному празднику работникам должны выплачивать премию в размере 3 базовых величин, а сотрудники организации, около 500 человек, получили всего по одной базовой. То есть вместо 120 белорусских рублей получили всего по 40 рублей.

Юрист указала нанимателю на очевидное нарушение и напомнила, что зафиксированные в колдоговоре нормы обязательны к исполнению. Работникам доплатили недостающую сумму — около 37 тысяч белрублей.

Юрист заметила, что при возникновении финансовых сложностей существует порядок приостановления выплат, и вопрос этот должен обсуждаться с профсоюзом, чего не было сделано в данном случае.

Таким образом, при возникновении сомнений о размере выплат, следует обратиться в профсоюз и внимательно изучить колдоговор и приложения к нему.