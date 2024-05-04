Лекарства могут подорожать в Казахстане с 1 июля

«У нас граница “дырявая”. Заходит что угодно, в том числе и контрабанда: “Раз она зашла, я не буду ее маркировать — и дальше буду продавать, и все”, — вот что произойдет. Как продавалось, так и будут продавать. Мы предлагаем сейчас приостановить действие постановления: создать рабочую группу совместно с нашей Ассоциацией… мы дадим предложение — вместе с ними дорожную карту пропишем, концепцию, доктрину, поправки в законопроект», — отмечает руководитель Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгат Омаров.