В Приморье стали поставлять больше импортного мяса

В Приморье вырос импорт мяса. С начала года в регион завезли уже 580 партий мясной продукции общим весом 13,2 тыс. тонн. Это почти на 3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.