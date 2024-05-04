В Приморье стали поставлять больше импортного мяса

В Приморье вырос импорт мяса. С начала года в регион завезли уже 580 партий мясной продукции общим весом 13,2 тыс. тонн. Это почти на 3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Наибольшая доля поставок мясной продукция из-за рубежа пришлась птицу (9,8 тыс. тонн), по сравнению с прошлым годом импорт вырос в 1,5 раза.
Кроме того, с начала в Приморье 2,7 тыс. тонн импортной говядины, 0,3 тыс. тонн буйволятины, 0,4 тыс. тонн свинины и одна партия баранины весом 21,3 тонны.
В списке стран-лидеров по импорту мяса в текущем году на втором месте оказался Китай. В прошлом году КНР занимала лишь пятую строчку. Также продукцию в Приморье поставляют из Бразилии, Колумбии, Аргентины, Уругвая, Индии, Парагвая и Австралии.