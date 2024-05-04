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В Новосибирске для уборки ЛДС «Сибирь» ищут подрядчика за 16 млн рублей

В Новосибирске объявлен конкурс на уборку стадиона ЛДС «Сибирь-Арена».

Источник: МК.RU Новосибирск

Заявка опубликована на госзакупках. Победитель торгов обязан будет с 1 июня 2024 года по 30 июня 2025 года содержать в чистоте внутренние помещения стадиона, общая площадь которых составляет 18 404,8 кв. м, а также ухаживать за прилегающей территорией в размере 9100 кв. м.

В летний период контракт предусматривает полив клумб, белизну поребриков у флагштоков и кошение травы на газонах. Зимой подрядчик должен будет убирать снег вокруг ледового дворца.

Желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 13 мая. Стартовая цена контракта составляет 16 176 373 рубля.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирской области зарегистрировано больше двух сотен укусов клещей.