Прокуроры обеспечивают правильное развитие инвестиционных проектов

Органами прокуратуры продолжается работа по сопровождению значимых инвестиционных проектов.
Главная задача — создание благополучного инвестиционного климата и недопущение нарушения законных прав инвесторов.
Так, защищены права инвестора ТОО «АВЗ», который с 2023 года не мог получить разрешение на подключение базы вентиляторного завода к линиям электропередач.
По инициативе прокуратуры в марте 2024 года по указанному вопросу проведена рабочая встреча, где принято решение о подключении базы к параллельной сети электричества.
На сегодня инвестором пересогласованы техусловия и получено разрешение на подключение к сетям.
В другом случае, предотвращено предоставление МИО земельного участка третьим лицам, который ограничивал доступ и преграждал въезд на завод.
В целом, ТОО «АВЗ» инвестировало в экономику страны 10 млн долларов и открыло 147 рабочих мест.
Надзорная деятельность в этом направлении продолжается и находится на особом контроле.