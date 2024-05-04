Ричмонд
+13°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуроры обеспечивают правильное развитие инвестиционных проектов

Прокуроры Алматинской области помогли очередному инвестору с проектом на 10 млн долларов, передает DKNews.kz.

Органами прокуратуры продолжается работа по сопровождению значимых инвестиционных проектов.

Главная задача — создание благополучного инвестиционного климата и недопущение нарушения законных прав инвесторов.

Так, защищены права инвестора ТОО «АВЗ», который с 2023 года не мог получить разрешение на подключение базы вентиляторного завода к линиям электропередач.

По инициативе прокуратуры в марте 2024 года по указанному вопросу проведена рабочая встреча, где принято решение о подключении базы к параллельной сети электричества.

На сегодня инвестором пересогласованы техусловия и получено разрешение на подключение к сетям.

В другом случае, предотвращено предоставление МИО земельного участка третьим лицам, который ограничивал доступ и преграждал въезд на завод.

В целом, ТОО «АВЗ» инвестировало в экономику страны 10 млн долларов и открыло 147 рабочих мест.

Надзорная деятельность в этом направлении продолжается и находится на особом контроле.

Прокуратура
экономика