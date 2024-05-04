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В Ташобласти построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании

Это и многое другое обсудили на встрече президента Узбекистана с главами ведущих китайских компаний.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкентской области построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании. Такая договоренность достигнута в ходе встречи Шавката Мирзиёева с руководителями ведущих компаний Китая, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечена успешная деятельность компании «Holley Group» по производству электросчетчиков в Узбекистане.

С председателем корпорации «CAMCE» Ван Бо обсудили аспекты строительства Олимпийского городка в городе Ташкенте, а также расширения портфеля текущих проектов в области энергетики, промышленности и инфраструктуры.

Компания обладает значительным опытом работы в РУз, специализируется на предоставлении полной цепочки решений по финансированию, строительству и эксплуатации крупных проектов.

Перспективы участия компании в развитии «зеленой» энергетики в Узбекистане рассмотрели с президентом компании «Goldwind» Цао Чжиганом.

«Компания специализируется на разработке технологий ветряной энергетики и является ведущим мировым производителем ветряных турбин. Достигнута договоренность о локализации производства компонентов ветряных электростанций и ускорении реализации текущих проектов».

говорится в сообщении.

С «China Southern Power Grid» обсудили вопросы реализации проектов строительства ветряных электростанций в Бухарской области, гидроаккумулирующих станций и высоковольтных линий электропередач по всей стране.

Какие задачи поставил Мирзиёев на второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов.