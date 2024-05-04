В Ташобласти построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкентской области построят технопарк и привлекут в него крупные китайские компании. Такая договоренность достигнута в ходе встречи Шавката Мирзиёева с руководителями ведущих компаний Китая, сообщает пресс-служба главы государства.