Узбекистан и Италия в 2026 году запустят туристический «Самаркандский экспресс»

В рамках третьего Ташкентского международного инвестиционного форума «Узбекистон темир йуллари» и Arsenale group подписали соглашение. В частности, стороны договорились запустить туристический поезд The Samarkand express. Итальянская компания предложила эту идею в прошлом году во время визита Шавкат Мирзиёева в Италию.
Поезд будет создан на предприятиях «Узбекистон темир йуллари» и будет состоять из 13−15 вагонов. В нем будут 38 просторных и элегантных купе для 76 пассажиров. Им также предложат изысканную кухню, первоклассное обслуживание и захватывающие виды из панорамных окон.
Предполагается, что этот роскошный поезд он будет курсировать по маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива, соединяя древние города и предлагая путешественникам возможность погрузиться в богатое историческое и культурное наследие Узбекистана.
Предполагаемая продолжительность путешествия по маршруту две ночи и три дня с остановками в Самарканде и Бухаре. В год планируется совершать приблизительно от 70 до 90 рейсов. Поезд будет соответствовать высоким стандартам экологической устойчивости.
Проект получил полную поддержку правительства Узбекистана, которое видит в нем значительный потенциал для стимулирования туризма и привлечения иностранных инвестиций.
Напомним, что в этом году по городам Узбекистана и других стран Центральной Азии поедут 14 поездов Orient Silk Road Express.