Узбекистан и Италия в 2026 году запустят туристический «Самаркандский экспресс»

Поезд будет создан на предприятиях «Узбекистон темир йуллари» и будет состоять из 13−15 вагонов. В нем будут 38 просторных и элегантных купе для 76 пассажиров. Им также предложат изысканную кухню, первоклассное обслуживание и захватывающие виды из панорамных окон.