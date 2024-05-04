В Краснодарском крае туристам предложат альтернативу отдыху на море

В этом году планируется открыть более 20 степных пляжей и зон отдыха у воды. Эти мероприятия будут реализованы в рамках программы по обустройству рекреационных территорий в различных муниципалитетах края. Особое внимание будет уделено благоустройству, озеленению и оборудованию коммуникаций на территориях возле рек и озер.



Планируется создание пляжей и рекреационных зон в различных районах Краснодарского края. Некоторые из них уже благоустроены, а другие находятся на стадии проектирования и реализации. Работы по обустройству территорий включают в себя формирование земельных участков, подготовку кадастрового учета, а также расчистку и благоустройство самой территории.



Проекты развития рекреационных зон уже воплощаются в жизнь во многих кубанских муниципалитетах. Например, в Лабинском районе обустроена общественная территория «Чистые пруды», а в Выселковском районе создана водная зона рекреации с предложением десятка проектов. Подобные мероприятия также запланированы в Краснодаре, где уже начаты работы по созданию пляжной локации в микрорайоне Гидростроителей.



Всего в летнем сезоне в Краснодарском крае будет открыто 565 пляжей, что позволит туристам и местным жителям насладиться качественным отдыхом у воды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.