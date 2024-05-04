Глава МВД рассказал о мерах безопасности, введенных в аэропорту после трагедии 2023 года

В Международном аэропорту Кишинева в пятницу, 30 июня 2023 года сотрудник Пограничной полиции МВД Сергей Мунтяну и работник охраны аэропорта подполковник запаса службы госохраны Игорь Чофу погибли в результате нападения гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, которому ранее в этот день запретили въезд в страну. В ходе операции по задержанию Ашуров получил многочисленные огнестрельные ранения, был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в больнице.