Глава МВД рассказал о мерах безопасности, введенных в аэропорту после трагедии 2023 года

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева после трагедии в июне 2023 года, в которой погибли сотрудники Погранполиции и охраны, были усилены меры безопасности, заявил глава Министерства внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос.
«Был утвержден план действий на 2023−2024 годы с учетом рекомендаций тематической контрольной комиссии. В него включено взаимодействие со Службой общественного порядка и взрывоопасности, также запущена авторизация Учебного центра авиационной безопасности».
По его словам, помимо этого, была расширена система видеонаблюдения и разработаны подробные планы реагирования в экстренных ситуациях.
«Также разработан регламент стандартных процедур и утверждены эффективные механизмы надзора за лицами, которым не разрешен въезд на территорию страны», — добавил глава МВД.
Он подчеркнул, что эти меры значительно повысят уровень безопасности в аэропорту и помогут предотвратить подобные инциденты в будущем.
Трагедия в аэропорту Кишинева
В Международном аэропорту Кишинева в пятницу, 30 июня 2023 года сотрудник Пограничной полиции МВД Сергей Мунтяну и работник охраны аэропорта подполковник запаса службы госохраны Игорь Чофу погибли в результате нападения гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, которому ранее в этот день запретили въезд в страну. В ходе операции по задержанию Ашуров получил многочисленные огнестрельные ранения, был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в больнице.