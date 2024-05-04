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Новое мошенничество от имени «Белпочты» появилось в Беларуси

Белорусов предупредили о новом мошенничестве от имени «Белпочты».

Источник: Комсомольская правда

Мошенники активизировали новую схему обмана в отношении белорусов от имени «Белпочты», сообщили в пресс-службе предприятия.

Очередная мошенническая схема для обмана белорусов, связана с рассылкой сообщений на мобильные устройства от имени «Белпочты». В сообщениях приходят ссылки на ресурс в интернете. Однако при переходе по ссылке человек попадает на фишинговый сайт, где предлагают ввести адрес и оплатить повторную отправку посылки. В итоге со счетов белорусов пропадают деньги.

В «Белпочте» напомнили, что все сообщения от имени компании только информационного характера.

— Рассылка сообщений, указывающих на необходимость оплаты почтовых услуг по ссылке в режиме онлайн с последующим вводом данных банковских платежных карт, не осуществляется, — подчеркнули в пресс-службе.

Также на предприятии посоветовали белорусам быть внимательными, и помнить адрес официального сайта «Белпочты» — belpost.by.