Новое мошенничество от имени «Белпочты» появилось в Беларуси

Очередная мошенническая схема для обмана белорусов, связана с рассылкой сообщений на мобильные устройства от имени «Белпочты». В сообщениях приходят ссылки на ресурс в интернете. Однако при переходе по ссылке человек попадает на фишинговый сайт, где предлагают ввести адрес и оплатить повторную отправку посылки. В итоге со счетов белорусов пропадают деньги.