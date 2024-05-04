Для территории 1,78 га около «Ростех Арены» не нашли инвесторов

Ранее Корпорация развития Калининградской области отмечала, что участок располагается в 300 метрах от чаши стадиона «Ростех Арена». «Самый дорогой ресурс в человеческой жизни — время, а самый ценный при развитии территории — земля в хорошем месте. Корпорация развития Калининградской области предлагает инвесторам сэкономить время и вложиться в приобретение прав на земельный участок в самом перспективном развивающемся районе Калининграда — на острове Октябрьском», — отмечалось в телеграм-канале корпорации.