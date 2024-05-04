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Премии страховщиков в I квартале составили Т321 млрд

Aстана. 4 мая. КазТАГ — Валентина Владимирская. Страховые премии, принятые по договорам страхования в I квартале 2024 года, составили почти Т321 млрд, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК.

«Страховые премии, принятые по договорам страхования за I квартал 2024 года составили Т321 млрд, что на 34,6% больше, чем за I квартал 2023 года, за март 2024 года — Т93 млрд. Основной драйвер роста страховых премий — добровольное личное страхование», — следует из обзора АРРФР РК.

Согласно обзору, по обязательному страхованию за I квартал собрано страховых премий Т56 млрд, на 36% больше, чем за I квартал 2023 года, по добровольному личному страхованию собрано премий — на 81% больше, Т128 млрд, по добровольному имущественному страхованию — на 8% больше, Т137 млрд.