Премии страховщиков в I квартале составили Т321 млрд

Согласно обзору, по обязательному страхованию за I квартал собрано страховых премий Т56 млрд, на 36% больше, чем за I квартал 2023 года, по добровольному личному страхованию собрано премий — на 81% больше, Т128 млрд, по добровольному имущественному страхованию — на 8% больше, Т137 млрд.