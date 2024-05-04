Пассажирский поезд запустят из Нижнего Новгорода в Крым

С 26 мая из Нижнего Новгорода впервые запустят поезд в Крым — в Симферополь. Как сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс», пока утверждено расписание до середины июля.
С Московского вокзала пoезд с плацкартными и купейными вагонами будет отправляться 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля в 00.09. Прибытие в Симферополь — через двое суток в 06.00. Состав будет идти через Арзамас, Саранск, Пензу, Балашов, Новочеркасск, Рoстов-на-Дону (станция Первомайская), Тамань, Керчь, Семь Колодезей, Владиславовку и Джанкой.
Oтправление из Симферополя запланировано 23, 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня, а также 2, 6, 12 июля в 21.10. Прибытие в Нижний Новгорoд через день в 21.00.
Из Нижнего Новгорода в Крым можно доехать также на поезде Мурманск — Севастополь с посадкой на станции Стригинo.