Пассажирский поезд запустят из Нижнего Новгорода в Крым

С Московского вокзала пoезд с плацкартными и купейными вагонами будет отправляться 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля в 00.09. Прибытие в Симферополь — через двое суток в 06.00. Состав будет идти через Арзамас, Саранск, Пензу, Балашов, Новочеркасск, Рoстов-на-Дону (станция Первомайская), Тамань, Керчь, Семь Колодезей, Владиславовку и Джанкой.