В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты ко Дню Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на счета ветеранов перечислены единовременные денежные выплаты к Дню Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«Городской информационно-расчетный центр в автоматизированном режиме перечислил на счета петербуржцев единовременную денежную выплату к Дню Победы», — говорится в сообщении.
Средства перечислены 225 228 жителям Петербурга на счета в банках или в почтовые отделения, куда направляются все полагающиеся ветеранам меры социальной поддержки. Из бюджета города на выплаты выделено более 1,4 миллиарда рублей.
В частности, по решению губернатора Петербурга Александра Беглова выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Выплату в размере 5 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.
«Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, которые отстояли нашу Родину, защитили нас от фашизма. Мы обязаны беречь их, поддерживать, заботиться, чтобы они чувствовали нашу любовь и благодарность. Ежегодно в преддверии Дня Победы предоставляем им единовременную выплату. С прошлого года эта выплата закреплена в Социальном кодексе Санкт-Петербурга», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.