В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты ко Дню Победы

В частности, по решению губернатора Петербурга Александра Беглова выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.