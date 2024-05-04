В марте Узбекистан сохранил лидерство по продажам золота

По данным Всемирного совета по золоту, в марте текущего года Узбекистан сохранил первенство по продажам золота. За ним по продажам расположились Таиланд (10 тонн) и Иордания (4 тонны). Отмечается также, что проданный мировой объем драгоценного металла превышает февральский уровень на 31,7%.