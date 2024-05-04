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В марте Узбекистан сохранил лидерство по продажам золота

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Всего в марте в мире было продано 25 тонн золота, при этом 11 тонн проданного драгоценного металла пришлось на Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным Всемирного совета по золоту, в марте текущего года Узбекистан сохранил первенство по продажам золота. За ним по продажам расположились Таиланд (10 тонн) и Иордания (4 тонны). Отмечается также, что проданный мировой объем драгоценного металла превышает февральский уровень на 31,7%.

Основным покупателем золота в марте стала Турция, которая приобрела 14 тонн драгметалла. За ней следуют Китай и Индия, купившие по 5 тонн золота. По 4 тонны купили Казахстан и Сингапур.

Напомним, что в прошлом году Узбекистан в некоторые месяцы также лидировал по продаже золота. В октябре-ноябре страна экспортировала 22 тонны драгметалла.

золото и драгметаллы