В Башкирии у подножия горы Торатау открыли этнокомплекс из шести юрт.

«У меня душа радуется, если берём какой-то туристический объект, потихонечку его развиваем. Торатау — сам по себе уникальный природный объект, вокруг него не хватало инфраструктуры туристической. Люди приезжали смотрели, а сейчас здесь уже туристы приезжают, лестницу сделали, дорогу вокруг Торатау, можно погулять. Это же красивейшие места. Но туристам нужно всегда где-то покушать, руки помыть, интернет, сувениры купить, гостиница небольшая. Это все здесь есть. Появятся и другие объекты», — рассказал Радий Хабиров корреспонденту агентства «Башинформ».