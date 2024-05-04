В Башкирии у подножия горы Торатау открыли этнокомплекс из шести юрт.

4 мая в Ишимбайском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел этнокомплекс у подножия горы Торатау.
Еще одна юрта задумана как сувенирная лавка, в ней будут представлены изделия местных мастеров и ремесленников. Здесь Радий Хабиров пообщался с ними, оценил их изделия, поинтересовался пользуются ли они спросом у покупателей. По словам ремесленников, туристы охотно раскупают их продукцию.
Генеральный директор АНО «Геопарк Торатау»" Артур Идельбаев рассказал, что еще одна юрта будет использоваться как историко-культурный центр для ознакомления гостей с вековыми обычаями и традициями башкирской земли.
Здесь геогиды геопарка рассказали, что для туристов будут проводить мастер-классы по изготовлению элементов национальной одежды и изделий, проводить для них чаепития с традиционными башкирскими сладостями и медом.
Глава республики напомнил, что во время встречи с мастерами и ремесленниками в День национального костюма он дал поручение включить в республиканскую программу по поддержке народно—прикладного искусства и мастеров, которые занимаются изготовлением народных костюмов.
«Это уже стало своего радо бизнесом, в котором работают сотни людей и их изделия пользуются спросом. Я считаю, что нужна поддержка со стороны государства».
В зале для презентаций (лектории) будут проходить тематические лекции для детей, встречи научного сообщества, конференции и иные научно-популярные мероприятия. Здесь установлено все необходимое оборудование для комфортного проведения таких встреч.
Две юрты будут гостевыми. Для комфорта туристов они оснащены удобными спальными местами, кухней и санузлами. Все юрты соединены между собой деревянной тропинкой, представляющей собой дорожки с освещением, перилами и лестницами.
Рядом с юртами посажены цветущие кустарники, а также плодовые деревья.
Радий Хабиров также пообщался с пенсионерами из Уфы, которые приехали посетить геопарк Торатау в рамках программы «Башкирское долголетие». Они поблагодарили Главу региона за такую возможность видеть красоты родной республики. По их словам они впервые приехали на Торатау и их еще ждет сегодня поездка в Красноусольский.
«Мы обязательно будем продолжать финансирование программы “Башкирское долголетие”. Надеюсь, что наступит время и средства бюджета позволят и мы сможем ею охватывать более 50 тысяч человек. При этом мы с каждым годом расширяем туристические возможности Башкортостана и у нас столько красивых мест, которые обязательно стоит посмотреть».
«У меня душа радуется, если берём какой-то туристический объект, потихонечку его развиваем. Торатау — сам по себе уникальный природный объект, вокруг него не хватало инфраструктуры туристической. Люди приезжали смотрели, а сейчас здесь уже туристы приезжают, лестницу сделали, дорогу вокруг Торатау, можно погулять. Это же красивейшие места. Но туристам нужно всегда где-то покушать, руки помыть, интернет, сувениры купить, гостиница небольшая. Это все здесь есть. Появятся и другие объекты», — рассказал Радий Хабиров корреспонденту агентства «Башинформ».
Справка
Геопарк «Торатау» расположен на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы и богат разнообразными геологическими объектами, возраст некоторых достигает 1 млрд лет.
Площадь геопарка — 2299 кв. км., границы проходят по территории Гафурийского, Ишимбайского и Стерлитамакского районов.
Геопарк включает 155 природных объектов, из них 27 особо охраняемых природных территорий, 103 геологических объекта и 126 историко-культурных объектов. Главные объекты — шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», имеют международное значение.
Самые популярные точки — 7 центров геопарка: Торатау, Красноусольский, Гумерово, Макарово, Толпарово, Воскресенское, Таш-Асты.
За прошедший год визит-центр у Торатау посетило 115 000 человек, было проведено 140 экскурсий.
В соответствии с решениями единой системы навигации геопарка, завершены работы по установке информационных стендов, рассказывающих о природных, геологических, историко-культурных особенностях объектов геопарка.
Заявка-номинационное досье природно-геологического объекта «Башкирские шиханы: Торатау, Юрактау, Куштау» была подана в 2023 году для включения в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО по номинации «природный объект» совместно с УУНиТ и Институтом геологии УФИЦ РАН.