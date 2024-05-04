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Антикор берет на особый контроль регулирование цен на продовольствие

Мониторить будут аффилированность, адмбарьеры, манипуляции со стороны недобросовестных участников рынка.

Антикоррупционная служба берет на особый контроль пресечение коррупционных нарушений при регулировании цен на продовольствие, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

В Антикоррупционной службе 4 мая состоялось совещание по отдельным вопросам противодействия коррупции, в том числе при обеспечении продовольственной безопасности.

Председатель Агентства Асхат Жұмағали отметил, что в период межсезонья правительством принимается ряд мер, направленных на сдерживание и стабилизацию цен на социально значимые продукты питания. Особенно актуальным этот вопрос является для регионов, пострадавших от паводков.

В частности, проработаны возможности прямых поставок продовольственных сельхозтоваров от поставщиков из Узбекистана и Таджикистана. Товары будут поставляться напрямую на казахстанский рынок без посредников и перекупщиков и по наиболее доступным ценам.

В этой связи, Асхат Жұмағали поручил территориальным подразделениям мониторить указанные процессы в целях недопущения коррупционных рисков и проявлений.

Органы антикоррупционной службы будут пресекать любые коррупционные правонарушения, в том числе связанные с созданием различных противоправных схем, направленных на извлечение незаконной выгоды.

Особое внимание будет уделяться коррупционным факторам, негативно влияющим на ценообразование, в числе которых аффилированность сторон, создание необоснованных адмбарьеров со стороны госаппарата, манипуляции и злоупотребления со стороны недобросовестных участников рынка.

Руководитель Антикоррупционной службы подчеркнул важность данной работы и поручил указанные вопросы держать на особом контроле.